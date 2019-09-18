Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,25 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 18,6 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,12—64,51 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск опустился на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием и составил 71,05 рубля. С этим инструментом было проведено порядка 7,5 тыс. сделок примерно на 487,2 млн евро по курсам от 70,89 до 71,31 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру слегка отступает в паре с рублем и торгуется по 64,25 рубля. Здесь все спокойно — аукционы Минфина прошли не слишком результативно, но у ведомства нет задачи продать все по любой цене. Инвесторы ждут сигналов от ФРС и будут отыгрывать эти новости в четверг с утра. «Американец» закроет сессию среды в пределах 64,1—64,65 рубля, евро — 70,8—71,45 рубля. В ближайшие сутки в обеих парах может быть волатильно», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.