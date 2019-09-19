Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 27. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,29 рубля (плюс 14 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,93 рубля (плюс 20 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг рубль в паре с долларом может уйти под отметку 64.

«Сегодня растет пара евро/доллар, пытается отскочить от вчерашних минимумов нефть. Поэтому с высокой вероятностью российская валюта в паре с долларом уйдет под отметку 64, где и может закрепиться. Несмотря на то, что приближается налоговый период, среднесрочно покупать рубль опасно: его рост ограничен районом 62,8. Кроме того, на российскую валюту будут давить ожидания снижения ставки Банка России и рост закупок валюты в рамках бюджетного правила в следующем месяце из-за подорожавшей нефти», — прогнозировал аналитик.