Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Евразийскому банку развития кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом и по национальной шкале на уровне «AAA(RU)» также со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг Евразийского банка развития обусловлен высоким уровнем поддержки со стороны стран-акционеров, высокой достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватными фондированием и ликвидностью», — отмечается в сообщении АКРА .

«Поддержка стран-акционеров оценивается на уровне «A-»… Уровень поддержки ЕАБР со стороны Российской Федерации определяется сочетанием высокой системной значимости ЕАБР для экономики РФ и кредитного рейтинга РФ на уровне «A-» (прогноз — «стабильный»). Уровень поддержки ЕАБР со стороны Республики Казахстан обусловлен комбинацией высокой системной значимости ЕАБР для экономики РК и кредитного рейтинга РК на уровне «BBB+» (прогноз — «стабильный»)», — поясняют аналитики.



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В числе прочего в релизе указано, что стратегия ЕАБР на 2018—2022 годы предусматривает активное расширение инвестиционной деятельности, в частности в сфере энергетики. Кроме того, ЕАБР намерен развивать расчетные операции (аккредитивы и клиринговые услуги) между странами ЕАЭС, а также выдавать таможенные гарантии и гарантии на выполнение государственных заказов, что укрепит позиции ЕАБР как института развития Евразийского региона. «Однако, по мнению агентства, оценку фактора ограничивает вероятность вмешательства в деятельность ЕАБР стран-участниц, находящихся под санкционным давлением», — добавляют в АКРА.

ЕАБР — наднациональный институт развития, созданный для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами Евразийского экономического союза. Участниками ЕАБР являются Россия (65,97%), Казахстан (32,99%), Белоруссия (0,99%), Таджикистан (0,03%), Армения (0,01%) и Киргизия (0,01%).

