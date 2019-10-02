Минфин внесет изменения в сводную бюджетную роспись на 2019 год и увеличит Резервный фонд правительства РФ на 3,1 млрд рублей. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

«Минфину России внести в установленном порядке в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год, предусматривающие увеличение объема Резервного фонда правительства РФ в 2019 году на 3105599,9 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2019 год на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ», — отмечается в документе.

Согласно распоряжению, объем Резервного фонда правительства будет увеличен за счет тех ассигнований, по которым отсутствовали соглашения между главным распорядителем средств бюджета и органами государственной власти соответствующих субъектов РФ.