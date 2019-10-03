Министерство финансов РФ в период с 7 октября по 7 ноября 2019 года закупит валюту на сумму 212,7 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.



Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,2 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре 2019 года в размере 204,5 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2019 года составило 8,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 212,7 млрд рублей. Это на 25,6 млрд рублей больше, чем месяцем ранее: с 6 сентября по 4 октября 2019 года Минфин направил на закупку валюты 187,1 млрд рублей.

Банк России снял мораторий на закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила 15 января. С 1 февраля регулятор начал докупать валюту, чтобы провести те сделки, которые не состоялись во время действия моратория.