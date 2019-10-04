Федеральный проект по искусственному интеллекту будет в ведении Министерства экономического развития, стало известно газете «Коммерсант» . По информации издания, решение передать седьмой федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика» этому ведомству, а не Минкомсвязи, готовившей проект стратегии развития ИИ совместно со Сбербанком, было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова 3 сентября. Формально решение должно быть закреплено на этапе утверждения проекта — 15 декабря, следует из имеющегося у газеты протокола мероприятия.

Курировать проект по искусственному интеллекту будет замглавы МЭР Оксана Тарасенко.

Одним из направлений ее работы станет создание экспериментальной площадки для проектов в сфере ИИ на территории Москвы при участии мэрии и Сбербанка. Предполагается, что участники пятилетнего эксперимента получат льготный правовой режим и доступ к массиву обезличенных данных для проектов в сфере транспорта, медицины и распознавания лиц.

В МЭР предлагают внести изменения в проект стратегии развития ИИ, увязав ее с другими документами стратегического планирования — федеральными и региональными проектами и стратегией социально-экономического развития РФ до 2050 года. Тарасенко также выступила с инициативой закрепить в документе принцип приоритета доходов населения, согласно которому конечной целью внедрения ИИ должно стать «повышение уровня доходов населения на базе роста производительности труда».

В МЭР полагают, что активное внедрение ИИ приведет к повышению производительности труда «на десятки процентов от текущего уровня» и «снижению доли расходов на труд в структуре конечной себестоимости», что будет способствовать «дальнейшему снижению роли такого фактора глобальной конкурентоспособности, как отклонение рыночного обменного курса от курса по паритету покупательной способности».

Путин: искусственный интеллект кардинально изменит мир Это касается как решения насущных проблем, так и проблем будущего, считает президент.

В свою очередь, Сбербанк в пятницу рассказал о проводимом с 5 сентября по 27 октября международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту.

Участники соревнования выполнят задания, цель которых — приблизиться к созданию AGI (Artificial General Intelligence, универсальный искусственный интеллект, который находится на одном уровне с человеческим и способен решать множество разнообразных задач) и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности. Принять участие в онлайн-соревновании можно как индивидуально, так и в составе команды. Участникам необходимо решить задачу по созданию ИИ, который сможет сдать экзамен по вопросам школьной программы, основываясь на информации из открытых источников.

«Соревнование по данной теме является уникальным и впервые проводится в России. Общий призовой фонд составляет 3 млн рублей, победитель получит 1 млн рублей», — отмечается в релизе банка.



Онлайн-соревнование по AI — одно из мероприятий форума Artificial Intelligence Journey. В Сбербанке подчеркивают, что это крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту. Центральным событием форума станет двухдневная конференция AI Journey, которая пройдет в Москве 8 и 9 ноября.