Федеральный проект по искусственному интеллекту будет в ведении Министерства экономического развития, стало известно газете «Коммерсант». По информации издания, решение передать седьмой федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика» этому ведомству, а не Минкомсвязи, готовившей проект стратегии развития ИИ совместно со Сбербанком, было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова 3 сентября. Формально решение должно быть закреплено на этапе утверждения проекта — 15 декабря, следует из имеющегося у газеты протокола мероприятия.
Курировать проект по искусственному интеллекту будет замглавы МЭР Оксана Тарасенко.
Одним из направлений ее работы станет создание экспериментальной площадки для проектов в сфере ИИ на территории Москвы при участии мэрии и Сбербанка. Предполагается, что участники пятилетнего эксперимента получат льготный правовой режим и доступ к массиву обезличенных данных для проектов в сфере транспорта, медицины и распознавания лиц.
В МЭР предлагают внести изменения в проект стратегии развития ИИ, увязав ее с другими документами стратегического планирования — федеральными и региональными проектами и стратегией социально-экономического развития РФ до 2050 года. Тарасенко также выступила с инициативой закрепить в документе принцип приоритета доходов населения, согласно которому конечной целью внедрения ИИ должно стать «повышение уровня доходов населения на базе роста производительности труда».
В МЭР полагают, что активное внедрение ИИ приведет к повышению производительности труда «на десятки процентов от текущего уровня» и «снижению доли расходов на труд в структуре конечной себестоимости», что будет способствовать «дальнейшему снижению роли такого фактора глобальной конкурентоспособности, как отклонение рыночного обменного курса от курса по паритету покупательной способности».
Это касается как решения насущных проблем, так и проблем будущего, считает президент.
В свою очередь, Сбербанк в пятницу рассказал о проводимом с 5 сентября по 27 октября международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту.
Участники соревнования выполнят задания, цель которых — приблизиться к созданию AGI (Artificial General Intelligence, универсальный искусственный интеллект, который находится на одном уровне с человеческим и способен решать множество разнообразных задач) и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности. Принять участие в онлайн-соревновании можно как индивидуально, так и в составе команды. Участникам необходимо решить задачу по созданию ИИ, который сможет сдать экзамен по вопросам школьной программы, основываясь на информации из открытых источников.
«Соревнование по данной теме является уникальным и впервые проводится в России. Общий призовой фонд составляет 3 млн рублей, победитель получит 1 млн рублей», — отмечается в релизе банка.
Онлайн-соревнование по AI — одно из мероприятий форума Artificial Intelligence Journey. В Сбербанке подчеркивают, что это крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту. Центральным событием форума станет двухдневная конференция AI Journey, которая пройдет в Москве 8 и 9 ноября.