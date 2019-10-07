Тарифный коридор ОСАГО предлагается расширить в следующем году: в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах дороже на 82%, пишут «Известия» . Страховые компании смогут по своему решению устанавливать тариф ОСАГО автомобилистам, если те откажутся устанавливать в собственных автомобилях элементы «умного» страхования — телематический датчик, сообщающий страховщикам о скорости и географии передвижения клиента. Принуждать автомобилистов к установке аппаратуры пока никто не будет, если страхователь не захочет показывать коммерсантам маршруты своих передвижений.

Законопроект о так называемой либерализации ОСАГО готовится к рассмотрению 15 октября в Госдуме в первом чтении. В Минфине, который является автором проекта, сообщили, что персонализация тарифов ОСАГО будет заключаться в том, что страховщики самостоятельно выберут для клиента тариф, при этом они будут вправе учитывать наличие или отсутствие страхового датчика в авто.

Предполагается, что к базовому тарифу страховщики будут применять соответствующие коэффициенты за манеру вождения и число злостных нарушений ПДД либо их отсутствие, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Сумма, которую придется заплатить водителю без телематического датчика, уже в 2020 году для некоторых россиян может стать выше более чем на 100%. Законопроектом предполагается отмена коэффициентов за регион проживания и мощность авто, но в то же время тарифный коридор предлагается расширить с 1 января следующего года на 40%, а с октября — еще на 30%. Таким образом, автостраховка для некоторых регионов повысится на 82%. В таких городах, как Байконур, Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, Махачкала, Каспийск и Грозный, максимальная ставка ОСАГО вырастет более чем вдвое.

​Расходы страховщиков на штрафы и неустойки почти сравнялись со страховыми выплатами по суду Лидерами в страховом мошенничестве остаются ОСАГО и другие виды автострахования. На них приходится 90% мошенничества. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов на заседании руководителей рабочих групп по противодействию страховому мошенничеству в Екатеринбурге.

По словам экспертов, ОСАГО может быть убыточным для страховщиков, если суммарный годовой объем выплат по ДТП превысит 77% от всех сборов, 20% идут на заработок страховщика, а 3% — в резервный фонд. Повышение тарифов «автогражданки» в экономически слабых регионах ударит по наименее защищенным слоям населения.