Заубер Банк снизил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Заубер-Оптимальный» (на шесть месяцев) можно разместить под 7,1% годовых (вместо 7,4%).

«Заубер-Срочный» (на три месяца) открывается под 6,9% годовых (ранее — под 7%).

«Заубер-400 дней» привлекается под 7,09% годовых (с первого по 365-й день — 7%, с 366-го по 400-й день — 8%). До этого процентная ставка за первый период составляла 7,3%. Возможно досрочное расторжение договора на льготных условиях.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.