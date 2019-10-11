Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Тинькофф Банка в иностранной и национальной валютах до «BB» с «BB-», говорится в сообщении агентства.



Прогноз по рейтингам — «стабильный».

«Повышение рейтингов банка основано на продолжительной истории исключительно высоких показателей компании, которая подкреплена диверсификацией бизнес-модели банка и растущей франшизой. Рейтинг также отражает улучшение капитализации организации после недавнего SPO», — отметили в Fitch.

В начале июля председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков купил GDR TCS Group на 10 млн долларов в ходе SPO. Тогда он приобрел более 555 тыс. GDR по 18 долларов за бумагу. Также в рамках предложения GDR приобрел менеджмент компании: генеральный директор Тинькофф Банка Оливер Хьюз — на сумму 223,6 тыс. долларов, главный операционный директор Станислав Близнюк — на 88,9 тыс. долларов, руководитель отдела корпоративных финансов Сергей Пирогов — на 88,9 тыс. долларов, финансовый директор Тинькофф Банка Илья Писемский — на 198 тыс. долларов, генеральный директор Tinkoff Mobile Джордж Чесаков — на 90,5 тыс. долларов, директор по информационным технологиям Тинькофф Банка Вячеслав Цыганов — на 88,9 тыс. долларов.

По мнению аналитиков агентства, дальнейшее повышение рейтингов «Тинькоффа» маловероятно из-за его значительной подверженности риску российского рынка необеспеченного потребительского кредитования.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Хоум Кредит Банка на уровне «ВВ-» со «стабильным» прогнозом, а краткосрочные — на «В». Рейтинг ОТП Банка был сохранен на уровне «ВВ+» со «стабильным» прогнозом, а краткосрочный — на «В».