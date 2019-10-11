Тверской суд Москвы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд рублей, не поставив ей вагоны на эту сумму, сообщила газета «Коммерсант» .

Фигурантам инкриминируется особо крупная растрата (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).

Обвинение обоим подследственным было предъявлено в ноябре прошлого года, в июне нынешнего они были объявлены в федеральный розыск, а в августе — в международный. В суде также стало известно, что «ВЭБ-лизинг» предъявил всем обвиняемым субсидиарный иск на сумму ущерба.



По данным следственного департамента МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине.