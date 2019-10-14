Рентабельность российских банков снизится на фоне агрессивной конкуренции. Об этом говорится в прогнозе для российского банковского сектора до 2021 года , подготовленном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

По оценке АКРА, в 2019 году российский банковский сектор в целом остается рентабельным. Банкам удается наращивать объем процентных поступлений, что в значительной мере определяется увеличением доли розничных кредитов в общем объеме кредитного портфеля.

В то же время сохраняется высокая зависимость рентабельности всего сектора от крупнейшей кредитной организации: по оценке АКРА, более 60% чистой прибыли сформировано финансовым результатом Сбербанка.

По прогнозу агентства, с учетом влияния изменений в подходе к созданию резервов на чистую прибыль в связи с переходом на МСФО 9 рентабельность собственного капитала банковского сектора в 2019 году составит 14,6%. В 2020-м ожидается снижение данного показателя до 13,7% под влиянием таких факторов, как сокращение чистой процентной маржи (NIM) и необходимость досоздания резервов по отдельным категориям кредитов физлицам при ухудшении качества данных кредитов.

АКРА: качество розничного портфеля российских банков будет ухудшаться Характерной особенностью наблюдаемого в последние годы быстрого роста необеспеченного кредитования является стабильность качества портфеля, но, по мнению АКРА, банки близки к исчерпанию способности наращивать розничный портфель кредитов без ухудшения его качества.

Как ожидает агентство, в 2019 году значение NIM, рассчитанное по данным отчетности российских банков по РСБУ, будет равно 4,1%, то есть окажется немного выше уровня 2018 года, составившего 3,9%. При этом отчетность крупнейших банков по МСФО фиксирует снижение NIM в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, что может, по мнению агентства, более адекватно отражать существующие тенденции.

АКРА предполагает, что в ближайшие годы рентабельность банковских процентных операций будет постепенно уменьшаться. Ключевым фактором снижения станет высокий уровень конкуренции крупных банков за качественных заемщиков в условиях повышенного аппетита к риску крупных игроков из числа госбанков. По итогам 2020 года значение NIM составит 4% и продолжит плавно снижаться в последующие годы. В то же время агентство считает, что возможное снижение ключевой ставки окажет ограниченное негативное воздействие на показатели NIM в силу способности кредитных организаций своевременно переоценивать стоимость привлеченных средств.

«Эксперт РА» ожидает снижения рентабельности банков и проблем с ликвидностью у небольших игроков Средний по сектору уровень просрочки в кредитном портфеле невысок, но с точки зрения качества активов он не всегда репрезентативен, указывают эксперты.

Кроме того, агентство ожидает, что снижение уровня инфляции, а также рост ипотечного кредитования позволят банкам удлинить срочность кредитного портфеля, что сделает его менее чувствительным к снижению регулятором ключевой ставки, которое, скорее всего, будет наблюдаться и далее.

Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста розничного кредитного портфеля, доля процентных доходов от розничных кредитов в операционных доходах банков продолжит увеличиваться. При этом в структуре процентных расходов будет расти доля выплат по срочным депозитам физлиц, доля которых в ресурсной базе возрастет. Прогнозируемый рост доли средств физических лиц в структуре обязательств станет фактором увеличения доли платежей по ним в структуре процентных расходов.



Предпринимаемые банками усилия по повышению эффективности операций путем увеличения уровня диджитализации банковских услуг и объема продаж через альтернативные каналы окажут ограниченное воздействие на финансовый результат. Отношение операционных расходов к доходам в ближайшие годы существенно не изменится из-за снижающейся способности кредитных организаций наращивать объемы получаемого операционного дохода.