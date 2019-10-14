Изменение регулирования в секторе потребительского кредитования может стать фактором ухудшения качества розничного портфеля российских банков. Об этом говорится в прогнозе для российского банковского сектора до 2021 года , подготовленном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

Как отмечают аналитики, характерной особенностью наблюдаемого в последние годы быстрого роста необеспеченного кредитования является стабильность качества портфеля. По оценкам ЦБ РФ, в январе — июле 2019 года доля необеспеченных потребительских ссуд, просроченных более чем на 90 дней, снизилась с 9,1% до 8,4%.

В то же время АКРА считает, что банки близки к исчерпанию способности наращивать розничный портфель кредитов без ухудшения его качества.

В этой связи аналитики указывают, что рост в необеспеченном кредитовании наблюдается «не от хорошей жизни». «Наблюдаемый в последние годы быстрый рост необеспеченного кредитования, по мнению АКРА, говорит о нарастающем социальном неблагополучии населения страны. Агентство полагает, что снижение реальных располагаемых денежных доходов, фиксируемое с 2014 года, во многом обусловило замедление роста потребления. С 2014 по 2018 год реальные доходы суммарно сократились более чем на 10%, что соответствует потерям покупательной способности в размере около 6 трлн рублей. Для поддержания уровня расходов население стало сокращать долю доходов, направляемую на сбережения (показатель снижается с 2016 года), и активно использовать заимствования, привлекаемые как у банков, так и через микрофинансовые организации», — говорится в обзоре.

Помимо сохранения низких темпов роста реальных доходов (и даже их дальнейшего снижения у некоторых групп населения) и увеличения долговой нагрузки физических лиц, фактором, способствующим повышению доли просроченных потребительских кредитов, могут стать новые правила расчета взвешенных по риску активов в сегменте необеспеченного кредитования.

АКРА прогнозирует замедление динамики активов банков на фоне низких темпов экономического роста Ситуацию в российском банковском секторе АКРА характеризует в целом как стабильную.

По мнению АКРА, с учетом того, что снижение реальных доходов населения стало одной из основных причин роста кредитования, потеря частью заемщиков доступа к банковским кредитам как к стабильному источнику денежных средств может отрицательно сказаться на платежной дисциплине в целом. Кроме того, ужесточение регулирования негативно повлияет на возможность рефинансирования ранее привлеченных займов, что также создаст предпосылку к ухудшению качества кредитного портфеля. АКРА считает, что в этих условиях общий объем просроченных розничных кредитов в конце 2019-го и на протяжении 2020-го будет расти и достигнет 5,6% против 4,9% на 1 августа 2019 года.

«В 2019 году кредитное качество банковских активов в целом остается стабильным. Несмотря на то что доля просроченных кредитов в январе — июле текущего года выросла с 4,7% до 5,8%, по данным ЦБ РФ, это связано в основном с изменением методики расчета показателя. Необходимо отметить, что доля кредитов, относящихся к четвертой и пятой категориям, при этом практически не изменилась и составила 10,2%», — отмечается в докладе.

Агентство считает, что стабильное качество корпоративного кредитного портфеля компенсирует негативное влияние ухудшающегося качества портфеля необеспеченных ссуд. Таким образом, по оценке АКРА, в 2020 году общий объем просроченной задолженности будет равен 5,9%. Дополнительный прирост объема просроченных ссуд могут обеспечить выданные в 2019 году кредиты МСП по мере их вызревания.



Стоимость риска в описанных условиях будет оставаться на устойчивом уровне. По итогам 2019 года чистый объем отчислений на создание резервов не превысит 2% всего кредитного портфеля. В 2020 году стоимость риска, по оценке АКРА, составит 1,9—2,1%.