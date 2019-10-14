• ЦБ утвердил список системно значимых российских банков. Перечень не изменился по сравнению с 2018 годом и по-прежнему включает 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк. МКБ был включен в перечень последним — в 2017 году. Ранее аналитики не исключали, что в список системных российских банков может быть добавлен Совкомбанк.



• Верховный суд объяснил, как сгорают долги за коммунальные услуги. Собственник имеет право гасить долг за жилищно-коммунальные услуги за тот период, который он считает нужным, суды не могут за него решать, какую именно задолженность он оплачивает. Это указание очень важно для владельцев недвижимости, которые длительное время не могли оплатить услуги ЖКХ, так как через три года наступает срок исковой давности и взыскание долга прекращается. При этом ВС обязал суды проверять, не истек ли срок давности по каждому платежному документу. Между тем Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020—2022 годы отметила, что долги перед российским бюджетом по налогам, сборам и таможенным платежам превышают 3,5 трлн рублей и продолжают расти из-за неплатежеспособности россиян.

• Минфин предлагает провести эксперимент «по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза». Это Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан. По мнению экспертов, возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет в Россию новых легальных трудовых мигрантов.

• Изменение регулирования в секторе потребительского кредитования может стать фактором ухудшения качества розничного портфеля российских банков. Об этом говорится в прогнозе для российского банковского сектора до 2021 года, подготовленном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством. В нем подчеркивается, что долговая нагрузка россиян вырастет, но это не спровоцирует кризисных явлений в банковском секторе. Аналитики также отмечают, что экономические условия в России ограничивают потенциал роста банковских активов, а высокая конкуренция отрицательно скажется на рентабельности банковского сектора.