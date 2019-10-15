Прибыль банка «Таврический» по итогам девяти месяцев 2019 года составила 1,59 млрд рублей по РСБУ, следует из релиза кредитной организации.

Чистый процентный доход и доход от сделок «валютный своп» суммарно составили 1,39 млрд рублей, доходы от операций с ценными бумагами — 1,08 млрд рублей.

Операционная прибыль финучреждения достигла 2,08 млрд рублей (на 765 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2018-го).

«В отчетном периоде банк поддерживал кредитный портфель на постоянном уровне, работал над качеством нового портфеля и занимался возвратом проблемной задолженности. С начала года были получены погашения проблемной задолженности в размере 531 миллиона рублей, банком был осуществлен частичный досрочный возврат средств АСВ на сумму 200 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Объем привлеченных средств в отчетном периоде вырос на 1,04 млрд рублей и превысил 39 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах частных клиентов с начала года увеличился на 463 млн рублей, юридических лиц — вырос в два раза, до 1,18 млрд рублей.