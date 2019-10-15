Темпы сокращения просроченной ипотечной задолженности резко замедлились: в августе текущего года она снизилась на 0,1%, или 55 млн рублей, против 0,9%, или 345 млн, месяцем ранее и против снижения на 1,1%, или 850 млн рублей, в январе текущего года. Такие цифры привели аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант», высказав мнение, что уже этой осенью тренд последних лет по сокращению банками объема просроченных ипотечных кредитов может измениться в направлении роста.

Как уточняется, эксперты анализируют открытые данные Банка России и долговой портфель агентства.

С начала года просроченная ипотечная задолженность показывала стабильный темп снижения на уровне около 1% ежемесячно. Так, в феврале она сократилась на 1,1% по отношению к январю текущего года, в марте — на 1%. Максимальное сокращение произошло в мае по отношению к апрелю — на 1,5%. После уменьшения объема просроченной задолженности в августе-2019 на 0,1% показатель составил 73,2 млрд рублей.

«Замедление темпов снижения объема просроченных ипотечных кредитов до 0,1% в месяц говорит о вероятном начале периода роста проблемной ипотечной задолженности. Это означает, что некоторые банки начинают накапливать просроченную ипотечную задолженность на своих балансах, но в целом уровень остается достаточно низким — 1% от общего портфеля задолженности по ипотеке. Замедление темпов, вероятно, продолжится до конца года. Перед новым годом банки захотят улучшить отчетность путем продажи просроченных ипотечных кредитов», — рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.



Регионами, лидирующими по темпу сокращения просроченной ипотечной задолженности, стали Чукотский автономный округ (43% против роста на 33% в феврале 2019 года), Сахалинская область (9%), Новгородская область (8%) и Карелия (7%). Рост просроченной задолженности зафиксирован в Ингушетии (на 19%), Севастополе (на 13%), Республике Крым (на 10%), Липецкой и Псковской областях (в обеих — на 6%).

