Группа Росбанка прекратит кредитование в точках продаж, а в дальнейшем может рассмотреть вопрос о переводе этого бизнеса в цифровой формат. О стратегии дальнейшего развития группы рассказали в ее головной организации.

Группа включает универсальный Росбанк и Русфинанс Банк, специализирующийся на авто- и потребительском кредитовании. В сообщении подчеркивается, что группа «показывает высокие результаты в розничном бизнесе, включая автокредитование и ипотеку, таким образом, последовательно реализуя план стратегического развития». С начала 2019 года Русфинанс Банк является лидером по объему выдачи автокредитов, а Росбанк, присоединивший этим летом подконтрольный ипотечный банк «ДельтаКредит» и сформировавший на его базе подразделение «Росбанк Дом», входит в топ-пятерку банков по размеру ипотечного портфеля, следует из релиза.

Там отмечается, что группа видит на российском рынке большой потенциал для развития digital-решений. «В последние годы группа Росбанка представила несколько принципиально новых решений на рынке: сервис онлайн-одобрения по ипотеке, интегрированный с порталом госуслуг, онлайн-одобрение автокредитов, онлайн-кредит наличными за 15 минут, цифровую карту без физического носителя», — напоминают в Росбанке.

При этом с распространением цифровых банковских услуг, а также с изменением поведения клиентов сегмент POS-кредитования развивается медленно в последние несколько лет, демонстрируя, по оценке Росбанка, невысокие перспективы дальнейшего роста. «В связи с этим группой принято решение о выходе из сегмента POS-кредитования, чтобы сфокусироваться на направлениях с наибольшим потенциалом роста в соответствии со стратегическим планом. Русфинанс Банк сохранит партнерское присутствие в торговых сетях до конца 2019 года, после чего прекратит кредитование в точках продаж. В дальнейшем рассматривается вопрос о переводе этого бизнеса в цифровой формат. При этом Русфинанс Банк сосредоточит свои усилия на работе в сегменте автокредитования, в котором он уже занимает лидирующую позицию», — рассказали в Росбанке.



«Драйверами дальнейшего развития розничного бизнеса группы Росбанка в России есть и будут авто- и ипотечные продукты, потребительское кредитование для зарплатных клиентов, работа с МСБ, решения для премиум-сегмента и обслуживание состоятельных клиентов — private banking. Кроме того, группа продолжит развивать трансакционный бизнес, делая акцент на цифровизации сервисов», — сообщили в кредитной организации.