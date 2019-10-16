• Средние показатели достаточности капитала в российском банковском секторе были в целом стабильными в августе, поскольку невысокий рост кредитования и переоценка вверх валютной составляющей взвешенных по риску активов ввиду снижения курса рубля компенсировалась месячной прибылью. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings. Однако ряд крупных банков имели слабые запасы капитала, отмечают аналитики.

• Рефинансирование кредитов гражданами является пирамидой и рано или поздно может привести к росту потенциального банкротства, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, «люди перекредитовываются не только на основную сумму, как правило, а еще на накопленный процент, поэтому рано или поздно это приведет к росту потенциального банкротства, лучше, чтобы это было более плавно и раньше, чем позже, с меньшим накопленным долгом». Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс» и СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств», каждый второй заемщик допускает просрочку по кредиту. В качестве причины неплатежей 50% должников называют финансовые трудности, вызванные потерей работы или снижением дохода.

• Эксперты сомневаются в том, что гарантированный пенсионный продукт привлечет интерес большого количества россиян. Максимальное ожидаемое число интересантов пенсионного нововведения может составить 5—10% населения — такую оценку сделало Национальное рейтинговое агентство. Если граждане не захотят переводить свои накопления в новый продукт, то обязательная и добровольная системы продолжат существовать параллельно, полагают эксперты. Между тем комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

• Абсолютное большинство (89%) россиян готовы поручить роботам тяжелую и опасную работу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ». По мнению 55% респондентов, масштабная роботизация наступит уже в обозримом будущем. При этом мало кто связывает роботизацию с потерей работы для себя лично: лишь 16% россиян опасаются, что их основные обязанности вполне смогут выполнять роботы. В настоящем же 83% компаний в России нанимают сотрудников старше 45 лет, выяснил Аналитический центр сервиса «Авито Работа» в ходе исследования рынка труда в сфере массовых профессий (связанных с физическим трудом и/или предполагающие занятость в сфере обслуживания).