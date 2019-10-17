Государственная служба в РФ значительно феминизирована, при этом чем ниже должностной уровень, тем больше женщин, а на высших должностях их только 40%. Об этом заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на семинаре «Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений».

Семинар проходит в Сочи в рамках совместного проекта России и Совета Европы в области реализации национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017—2022 годы, уточняется в сообщении Минтруда.

«В России создана правовая база для того, чтобы мужчины и женщины имели равные возможности для участия в выборах всех уровней как в качестве избирателей, так и в качестве избираемых, — заявил первый замминистра. — Все граждане имеют равное право на участие в управлении делами государства и равный доступ к государственной службе, а дискриминация по признаку пола не допускается».



При этом, по его словам, реальное участие женщин в управлении государством определяется тем, насколько женщины представлены на должностях, позволяющих влиять на принятие решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. «По данному показателю Россия не входит в число лидирующих стран», — признал Вовченко.

Он напомнил, что в текущем составе Кабмина РФ две женщины являются заместителями председателя правительства (Татьяна Голикова и Ольга Голодец. — Прим. Банки.ру) и две — министрами (министр просвещения Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова. — Прим. Банки.ру). Вовченко также сообщил, что 23 женщины являются заместителями федеральных министров (мужчин — 130); 28 женщин — члены Совета Федерации, из них две занимают должности председателя (Валентина Матвиенко. — Прим. Банки.ру) и заместителя председателя Совфеда. В составе Госдумы VII созыва — 70 женщин (в составе VI созыва была 21 женщина). Женщины являются председателями четырех из 25 думских комитетов. Также женщины являются депутатами региональных законодательных собраний субъектов РФ, членами общественных палат, общественных советов, комиссий.

«Государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих — женщины», — указал первый замглавы Минтруда. При этом, по его словам, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных — уже 56%, на ведущих — 67%, то есть чем ниже должностной уровень, тем больше женщин. Вовченко отметил, что важно мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.

