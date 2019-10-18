Банк «Открытие» окажет материальную помощь семье клиента, погибшего в результате разбойного нападения на офис кредитной организации в Екатеринбурге. В банке призвали не предпринимать никаких действий в подобных ситуациях.



«Наш безусловный приоритет — безопасность клиентов и сотрудников банка, и мы предпринимаем все меры, необходимые для ее обеспечения. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка. Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность», — отмечается в сообщении, поступившем в редакцию Банки.ру.



Как сообщалось, разбойное нападение на офис банка «Открытие» произошло в пятницу, 18 октября. В отделение банка на улице Малышева, д. 128 ворвался вооруженный налетчик и под угрозой применения оружия потребовал передать ему денежные средства.

«Сотрудники банка действовали в соответствии с инструкциями: нажали кнопку тревожной сигнализации, выполнили требования преступника, передали сообщение в службу безопасности. Клиенты банка попытались обезвредить злоумышленника, в ходе завязавшейся борьбы (драки) один из посетителей получил ранение, ставшее смертельным. Нападавший задержан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в кредитной организации.

В банке обеспокоены произошедшим, заметив, что это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. «В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления. Рассчитываем, что руководство правоохранительных органов примет все необходимые меры для устранения угрозы безопасности клиентов и сотрудников банков, жителей региона в целом», — указали в «Открытии».

