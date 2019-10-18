Вооруженный мужчина совершил налет на банк в Екатеринбурге, при попытке задержать преступника был убит посетитель, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Агентство не называет банк, в котором произошел инцидент. Между тем, по данным региональных СМИ, нападение совершено на офис банка «Открытие» на ул. Малышева, д. 128.

«В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги. Дабы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», — сказал собеседник агентства.

При налете на банк мужчина имел при себе муляж взрывного устройства, который не представлял угрозы, уточнил Горелых.

По его словам, нападавший задержан прибывшими на место сотрудниками ЧОП. По предварительным данным, налетчиком оказался уроженец Ростовской области 1982 года рождения по имени Виталий, его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям, уточнил Горелых.