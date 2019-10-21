Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,3% и составил 2 761,15 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,73%, до отметки 1 365,14.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,4%, «Газпрома» — на 0,06%, «АЛРОСы» — на 0,48%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,74%, Мосбиржи — на 0,38%.

Российский рынок акций в понедельник остается в плюсе, но рыночная активность не слишком высока, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешний фон выглядит смешанным, но пока инвесторам удается не концентрироваться на негативе. Индекс Мосбиржи сегодня растет до 2 758 пунктов, промежуточная цель покупателей — 2 765 пунктов, над ней — 2 775 пунктов. Индекс РТС и завтра будет неплохо себя чувствовать чуть выше 1 350 пунктов», — комментирует эксперт.

По ее словам, выраженный внешний риск заключается в неопределенности вокруг Brexit. Бодрова поясняет, что Россия «прочно интегрирована в мировую экономическую систему, и если вокруг начнется хаос, уклониться от него не получится».

Впрочем, она уверена, что стороны договорятся, «потому что стресс не нужен никому, — вопрос только когда».