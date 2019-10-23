• Совет директоров Центробанка на заседании 25 октября снова пойдет на снижение ключевой ставки, уверены опрошенные Банки.ру аналитики. В базовом сценарии эксперты прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых, но некоторые игроки считают, что регулятор готов к более агрессивному смягчению денежно-кредитной политики — уже на 50 б. п. в октябре. Напомним, с начала июня регулятор вел постепенное смягчение ДКП, трижды подряд опуская ключевую ставку на 0,25 п. п. и доведя ее до 7% годовых.

• Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь 2019 года. По сравнению с октябрьскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях и долларах снизилась, а вклады в евро стали более выгодными, свидетельствуют материалы регулятора. Показатели, служащие ориентиром на ноябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 октября 2019 года.



• Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковскому сектору России с «позитивного» на «стабильный» на фоне слабой экономики. В течение прогнозного периода в 12—18 месяцев доля проблемных кредитов будет колебаться на уровне около 10%. Тем не менее значительная часть проблемных кредитов корпоративного сектора останется на балансах банков, отмечают аналитики.



• Мировая банковская индустрия вступила в последнюю фазу очередного экономического цикла, рост объемов кредитования и выручки замедляется, а более 60% банков мира разрушают свою стоимость. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании McKinsey. Эксперты также отмечают, что 35% всех банков мира испытывают проблемы от несовершенства бизнес-моделей, нехватки капитала и работы на неблагоприятных рынках.