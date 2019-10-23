Совет директоров Центробанка на заседании 25 октября снова пойдет на снижение ключевой ставки, уверены опрошенные Банки.ру аналитики. В базовом сценарии эксперты прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых, но некоторые игроки считают, что регулятор готов к более агрессивному смягчению денежно-кредитной политики — уже на 50 б. п. в октябре.

С начала июня регулятор вел постепенное смягчение ДКП, трижды подряд опуская ключевую ставку на 0,25 п. п. и доведя ее до 7% годовых. При этом в конце сентября и начале октября представители ЦБ в своих публичных выступлениях неоднократно допускали более решительное снижение ключевой ставки на фоне устойчивого замедления инфляции. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов также говорил, что правительство будет только приветствовать смягчение ДКП более большим шагом.

Инфляция ниже прогнозов

Напомним, что, по прогнозу Центробанка, к концу года инфляция должна была быть в коридоре 4—4,5%, однако показатель уже упал ниже целевых значений. Так, по данным Росстата, недельная инфляция к 14 октября замедлилась до 3,8% в годовом выражении. «В ближайшие месяцы ожидаем продолжения тренда на замедление инфляции, в том числе из-за высокой базы прошлого года, когда ослаблялся рубль, росли цены на бензин и повысили НДС», — отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

На форуме Finopolis в Сочи председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор на заседании 25 октября уточнит свой прогноз по инфляции до конца года в сторону снижения. В Совкомбанке ожидают, что прогноз роста цен по итогам года будет снижен до 3,6—4,1%. Аналитики Газпромбанка считают, что ЦБ пойдет на более кардинальный пересмотр ожидаемой инфляции — на 100 б. п. ниже текущего прогноза, до 3—3,5%.

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки в текущей ситуации При этом Набиуллина отметила, что обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами.

Внешнее спокойствие придает ЦБ уверенности

С момента последнего заседания регулятора, несмотря на 5-процентное падение цен на нефть, курс рубля укрепился примерно на 3%. «Позитивные новости относительно разрешения торговых споров между США и Китаем привели к укреплению валют ЕМ», — отмечается в прогнозе Газпромбанка.

Центробанки развивающихся стран могут снижать свои ключевые ставки, не вызывая отток капитала, на фоне смягчения монетарной политики США, считает большинство опрошенных Банки.ру аналитиков. «В октябре ФРС, вероятно, третий раз в этом году снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5—1,75%. Кроме этого, американский ЦБ запустил программу выкупа краткосрочных гособлигаций США объемом 60 миллиардов долларов в месяц», — говорит Кирилл Соколов.

При этом аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин полагает, что под влиянием последних комментариев и решений руководства ФРС рынок в значительной мере разочаровался в возможности существенного ослабления кредитной политики США. «Рост безрисковых ставок ограничивает потенциал снижения доходности ОФЗ, ставок МБК в РФ и, опосредованно, дальнейшего замедления инфляции», — комментирует он.

На заседании регулятора ожидается интрига

Заявление ЦБ и Минфина заставило многих аналитиков пересмотреть свой прогноз по очередному снижению ставки. Большинство экспертов считают, что на 25 б. п. ставка будет снижена гарантированно. «Минус 50 базисных пунктов за один раз маловероятны и не соответствуют обычно осторожной политике ЦБ», — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Такого же мнения придерживаются в Совкомбанке, а также главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Допускает резкое смягчение ДКП главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович оценивает вероятность снижения ставки в октябре на 50 б. п. в 60%, на 25 б. п. — в 40%. Александр Осин и аналитики Газпромбанка также придерживаются мнения, что ключевая ставка будет снижена сразу до 6,5% годовых.

РЭУ: ключевая ставка может опуститься до 5% и более низкого уровня к середине 2021 года Прогноз РЭУ строится на том, что деньги дешевеют во всем мире.

На конец года определились

Все аналитики, опрошенные Банки.ру, сходятся на том, что к концу года ключевая ставка будет находиться на уровне 6,5%. Соответственно, если на этом заседании она будет снижена лишь на 0,25 п. п., то регулятор опустит ее еще раз в декабре.

На фоне синхронного замедления мировой экономики и слабого спроса в России эксперты ожидают, что и в 2020 году инфляция будет держаться ниже целевых 4%. Поэтому большинство аналитиков прогнозируют снижение ключевой ставки до 6% годовых — нижней границы нейтрального диапазона — к середине следующего года.

«В случае устойчивого закрепления инфляции ниже целевых 4% к концу 2020 года ЦБ может пойти на пересмотр диапазона реальной нейтральной ставки с 2—3% до 1—2%», — считает Кирилл Соколов. С этим согласны аналитики ГПБ, которые ожидают, что в таком случае ставка опустится до 5,5% к концу 2020 года.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

