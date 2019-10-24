Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,97% и составил 2 877,05 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,52%, до отметки 1 413,63.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,13%, «Газпрома» — на 2,85%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,55%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,82%, Мосбиржи — на 1,28%.

На российском рынке акций под вечер четверга — взрыв оптимизма, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Сегодня индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.

«Оттого что в мире не происходит ничего особенно печального, участники торгов решили покупать. Недооцененность отдельных бумаг тут сыграла на руку бенчмаркам. Индекс Мосбиржи на этом фоне обновил сегодня рекордный уровень на отметке 2 864 пункта. Это восьмая подряд сессия прироста рублевого индикатора. Индекс РТС вырос до 1 407 пунктов», — комментирует эксперт.