Банк ДОМ.РФ снижает до 7,5% годовых базовую ставку по проектному финансированию застройщиков — представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках программы Минэкономразвития, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По мере наполнения счетов эскроу ставка проектного финансирования в Банке ДОМ.РФ может дополнительно снижаться — вплоть до 0,01%. По программе застройщики могут оформить кредит на строительство многоквартирного дома на сумму до 2 млрд рублей.

«Уже сегодня проектное финансирование является доступным для всех категорий застройщиков, включая представителей малого и среднего бизнеса. Спустя чуть более трех месяцев с момента перехода на новые правила финансирования застройщики, осуществляющие строительство 65% жилья, имеют опыт работы с проектным финансированием. Мы рассчитываем, что дополнительные льготные условия от Банка ДОМ.РФ в рамках программы Минэкономразвития будут востребованы застройщиками, реализующими проекты доступного жилья. Это поддержит региональный рынок строительства и позволит получить доступное финансирование качественным проектам, в том числе соответствующим стандартам комфортной городской среды», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

С начала года Банк ДОМ.РФ одобрил заявки от застройщиков на проектное финансирование общим объемом 293 млрд рублей на строительство свыше 6,2 млн кв. м жилья.