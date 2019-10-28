Бумаги TCS Group — ближайший кандидат на включение в индекс MSCI Russia, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Расписки TCS Group прошли листинг и включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Торги ими стартовали в понедельник, 28 октября. К 14:00 мск их стоимость выросла с утра на 1,6%, до 1 205 рублей. В ITI Capital подчеркивают, что TCS Group отвечает всем минимальным требованиям по капитализации, ее средняя дневная ликвидность превосходит 2 млн долларов в день, уровень ликвидности (ATVR) превышает 25% против минимального уровня ликвидности MSCI в размере 15%.

По оценке Луцко, потенциальный вес TCS Group в индексе может составить 0,9%, что означает потенциальный приток пассивных средств в размере 50 млн долларов. Это сопоставимо с бумагами Мосбиржи в индексе. В итоге это может привести к существенному росту котировок акций TCS Group — до 20%. Очередной пересмотр индекса планируется в начале ноября, однако, указывает эксперт, включений и исключений, относящихся к MSCI Russia, не предвидится, тогда как в мае 2020-го состав индекса может существенно измениться.