ЦБ установил официальные курсы валют на 29 октября.

Курс доллара опустился на 12,66 копейки, составив 63,87 рубля (63,9966 рубля на 28 октября). Курс евро уменьшен на 28,12 копейки до 70,8382 рубля (с 71,1194 рубля на 28 октября).

На бирже рубль перешел к укреплению после неблагоприятного старта торгов. На 14:14 мск курс доллара составляет около 63,6 рубля (минус 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,61 рубля (минус 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов равны 63,57—63,96 рубля за доллар и 70,55—70,91 рубля за евро.

