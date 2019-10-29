Совокупный доход негосударственного пенсионного фонда «Сафмар», входящего в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, составил за девять месяцев 2019 года 13,5 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности НПФ.

«Доход получен в основном от инвестиционной деятельности фонда; за третий квартал этот показатель вырос на 2,1 млрд рублей. Доход за первые три квартала 2019 года был обеспечен стабильным купонным доходом, дивидендными выплатами и ростом стоимости акций и облигаций в портфеле фонда», — поясняют в «Сафмаре».

Активы фонда составили на 30 сентября 2019 года 272,3 млрд рублей; обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании — 234,9 млрд рублей, обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения — 7,4 млрд рублей.



Число застрахованных лиц достигло 3,9 млн человек, количество участников негосударственного пенсионного обеспечения составило 81,2 тыс. человек. Напомним, что в марте 2019 года НПФ «Доверие» был присоединен к НПФ «Сафмар».