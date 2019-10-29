Рост российской экономики в 2019 году, с учетом наблюдающейся с начала года слабой экономической активности, может составить 0,8—1,3% после 2,3% в 2018 году, а в 2020-м ожидается максимум 2% роста. Такой прогноз, предусмотренный базовым сценарием, содержится в обновленном докладе ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» , в то время как оптимистичный и рисковый сценарии предусматривают на следующий год до 2,5% роста ВВП и до 2% спада соответственно.

Комментируя 25 октября решение по ключевой ставке (с 28 октября она снижена на 0,5 процентного пункта — с 7% до 6,5%), Центробанк указывал, что «прогноз роста ВВП в 2019—2022 годах сохранен… без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8—1,3% в 2019 году до 2—3% в 2022 году».

В опубликованном сегодня докладе названы факторы, которые окажут сдерживающее влияние на рост экономики в 2019 году. Так, происходящее замедление мировой экономики, а также действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти станут причиной сокращения физических объемов экспорта. В свою очередь темп прироста валового накопления основного капитала может снизиться в 2019 году вплоть до нулевого на фоне более медленной, чем ожидалось, реализации ряда запланированных правительством национальных проектов. На фоне сокращения инвестиционного импорта замедлится годовой темп прироста физических объемов импорта.

Банк России прогнозирует, что в 2020 году рост российской экономики ускорится до 1,5—2%. Основной вклад в увеличение темпов роста экономики внесет повышение государственных инвестиционных расходов, обусловленное переходом к активной фазе реализации национальных проектов. Росту экономики будет способствовать некоторое ускорение роста потребительского спроса на фоне улучшения динамики доходов населения и исчерпания сдерживающего влияния повышения НДС. В то же время предполагаемое в базовом сценарии замедление мировой экономики будет сдерживать рост российского экспорта на прогнозном горизонте. Несколько сгладить это влияние позволят меры со стороны правительства по стимулированию несырьевого экспорта.

В 2021 и 2022 годах в базовом сценарии рост российской экономики ускорится до 1,5—2,5% и 2—3% соответственно. Этому будет способствовать постепенное накопление положительного эффекта от запланированных мер бюджетной политики и национальных проектов при их успешной реализации, а также динамика потребления.

Напомним, что Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4—4,5 до 3,2—3,7%.

В базовом сценарии среднегодовая цена на нефть марки Urals составит 63 доллара за баррель в 2019 году, снизится до 55 долларов в 2020-м и будет находиться на уровне 50 долларов в 2021—2022 годах, уточняется в докладе.

ЦБ снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019-го По прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции на 2019 год составит 3,8%.

В сценарии с высокими ценами на нефть (65 долларов в 2020-м, 75 — в 2021-м и 2022-м) темпы роста ВВП в 2020 году составят 2—2,5%, в два последующих года — 2—3%. Повышение цен на нефть и в целом более высокие, чем в базовом сценарии, темпы роста мировой экономики окажут дополнительную поддержку деловым настроениям, потребительской и инвестиционной активности, поясняют в ЦБ.

Предполагаемое в рамках рискового сценария (с ценами на нефть в 25, 31 и 35 долларов за баррель в 2020—2022 годах) ухудшение внешних условий с начала следующего года, в том числе заметное снижение внешнего спроса, станет причиной экономического спада в 2020-м: годовой темп прироста ВВП составит от минус 2% до минус 1,5%. Вклад в сокращение выпуска внесет динамика потребления, инвестиций и экспорта. В 2021—2022 годах по мере адаптации к изменившимся внешним условиям экономика перейдет к восстановительному росту и в 2021-м прибавит 1—2%, а в 2022-м — 3,5—4,5%. В то же время сдержанной на всем прогнозном горизонте останется динамика экспорта на фоне медленного восстановления мировой экономики.



Поддержку динамике экономической активности на прогнозном горизонте окажет бюджетная политика. Так, в 2020—2022 годах вследствие предполагаемого в рисковом сценарии ослабления рубля произойдет увеличение базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета, что, согласно механизму бюджетного правила, приведет к увеличению расходов федерального бюджета (по сравнению с 2019 годом), финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния в условиях падения мировых цен на нефть до уровня ниже цены отсечения в 40 долларов за баррель. Кроме того, продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в условиях снижения мировых цен на нефть до уровня ниже цены отсечения будут сглаживать влияние данного фактора на внутренний валютный рынок и динамику потребительских цен.