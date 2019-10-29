Группа «Тинькофф» арендует 1 039 рабочих мест в смарт-офисах SOK бизнес-квартала «Арена Парк» на Ленинградском проспекте, что является крупнейшей сделкой рынка гибких офисов Москвы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба бизнесмена Игоря Рыбакова, владеющего сетью коворкингов SOK.

Срок аренды — до 2023 года с возможностью продления.

«Тинькофф» займет шесть этажей в здании, принадлежащем SOK, и три этажа в здании, находящемся у оператора коворкингов в аренде. Первый заезд сотрудников «Тинькофф» в «SOK Арена Парк» запланирован на январь 2020 года.

«Рабочие пространства имеют высокоэффективную планировку, предусматривающую различные варианты использования: общая мобильная зона, удобные переговорные, кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны», — отмечается в релизе.

В рамках сотрудничества группе не нужно платить сразу за весь объем рабочих пространств для своей команды. «Тинькофф» будет оплачивать услуги SOK по факту получения рабочих мест.

«Экосистема «Тинькофф» активно растет год от года, в том числе за счет новых направлений бизнеса. Сегодня мы обслуживаем свыше 10 миллионов клиентов, а через три года уже около 20 миллионов человек будут пользоваться сервисами «Тинькофф». Поэтому мы продолжаем изучать варианты на рынке московской недвижимости, чтобы объединить сотрудников в одной общей штаб-квартире «Тинькофф». Пока же мы решили арендовать часть рабочих мест в коворкинге «SOK Арена Парк» для наших специалистов, чтобы создать им комфортные условия работы в «Тинькофф», — комментирует председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

В сообщении отмечается, что смарт-офисы «SOK Арена Парк» являются самым большим коворкингом в России. Общая площадь двух зданий составляет около 20 тыс. кв. м.

СМИ в сентябре писали о нескольких вариантах, из которых «Тинькофф» выбирает место для штаб-квартиры. Речь шла, в частности, об аренде офисной части бизнес-центра «Тверская Плаза», который будет введен в эксплуатацию к 2021 году, либо площадей в комплексе «Большевик» на Ленинградском проспекте, либо сразу двух офисов: в бизнес-центре «Водный» на Головинском шоссе, где группа уже арендует площади, и в будущем офисе в деловом квартале «ВТБ Арена Парк» рядом со стадионом «Динамо» (относительно последнего варианта уточнялось, что часть площадей придется арендовать у сети коворкингов SOK).



До этого, в августе, стало известно, что «Тинькофф» не будет переезжать в строящийся бизнес-центр «Акватория» в Москве. Ранее предполагалось, что группа будет арендовать там площади начиная с 2022 года.