Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

В проекте документа предлагается установить стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов на уровне не более 15 тыс. рублей, расходы на связь — не более 4 тыс. рублей в месяц, стоимость планшетов — не более 60 тыс. рублей, а ноутбуков — не более 100 тыс. рублей.

Для их советников или помощников предлагаемый норматив по стоимости телефона — не более 10 тыс. рублей, связи — 2 тыс. рублей в месяц, планшета — не более 50 тыс. рублей, ноутбука — не более 80 тыс. рублей.



В пояснительной записке к документу Минфин отмечает, что сейчас у федеральных госорганов есть «широкая автономия при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров». Это приводит к существенной разнице в нормативах для одной и той же должности в разных органах власти. Кроме того, это «создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей».

В связи с этим министерство предложило установить нормативы по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы.