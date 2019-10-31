Чистая прибыль группы Сбербанка за девять месяцев текущего года составила 702,8 млрд рублей, отдельно за III квартал — 230,8 млрд, а с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank — 633 млрд и 156,1 млрд рублей соответственно. Такие данные отчетности по МСФО на 30 сентября приводятся в релизе кредитной организации.

«Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 230,8 млрд рублей (плюс 6,3% год к году) за отчетный квартал, или 702,8 млрд рублей за девять месяцев 2019 года (плюс 8% год к году). На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ, а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Таким образом, чистая прибыль группы с учетом эффекта от продажи Denizbank составила 156,1 млрд рублей (минус 31,6% год к году) за отчетный квартал, или 633 млрд рублей за девять месяцев 2019 года (минус 3,4% год к году)», — разъясняется в сообщении.

Уточняется, что чистые процентные доходы группы за III квартал 2019 года составили 353,9 млрд рублей, уменьшившись на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года в основном за счет ускоренного роста процентных расходов. Чистый комиссионный доход группы за III квартал составил 130 млрд рублей, показав более чем 15-процентный рост относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет трансакционного бизнеса. Так, продолжается рост количества городов, подключенных к транспортному эквайрингу, — на конец квартала их более 90. С 1 января 2019 года в чистый комиссионный доход включен НДС по программам лояльности, ранее относимый к операционным расходам (сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие).

В числе прочего в сообщении Сбербанка указано, что, согласно данным управленческого учета, операционный доход от страхового, пенсионного бизнеса и бизнеса по управлению активами составил 90 млрд рублей, показав рост на 14% за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года активы под управлением блока «Управление благосостоянием» выросли на 15% и составили 1,4 трлн рублей.



Рентабельность капитала по итогам III квартала, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,4%, рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Denizbank — 15,2%. Рентабельность активов составила 3,1%, с учетом эффекта от продажи Denizbank — 2%.

Сбербанк закрыл сделку по продаже Denizbank и оценил финансовый эффект В результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей.

Объем кредитов группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличился на 2,8% за квартал до 21,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 5% за квартал до 7,6 трлн рублей. Существенное влияние на рост спроса по ипотеке со стороны клиентов оказало снижение процентных ставок. Доходность розничных кредитов составила 12,1%, снизившись на 10 базисных пунктов (0,1 процентного пункта). Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) показал положительную динамику во всех валютах и увеличился на 1,7% до 13,6 трлн рублей за квартал на фоне ускоренного роста кредитования малого и среднего бизнеса (порядка 6% за квартал).

Объем розничных депозитов вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 13,7 трлн рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 0,1 п. п. за квартал. Объем корпоративных депозитов увеличился на 5,7% до 8,6 трлн рублей. Средняя стоимость срочных депозитов выросла на 0,1 п. п. за квартал и составила 4,5%, что на 0,8 п. п. ниже, чем стоимость срочных розничных вкладов. Рост остатков на текущих/расчетных счетах составил 13,2%, доля в совокупном объеме депозитов выросла до 31,7%.



Количество активных клиентов — физических лиц выросло на 2,3 млн человек, превысив 95 млн. Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка приблизилось к 2,5 млн с долей продаж в цифровых каналах около 50%.



«В результате сделки (по продаже Denizbank) достаточность базового капитала выросла на 123 базисных пункта. В этом квартале произошел разворот в динамике кредитного портфеля корпоративных клиентов и существенное ускорение роста чистого комиссионного дохода. Важно отметить и рост частоты использования цифровых сервисов Сбербанка через мобильное приложение: так, показатель вовлеченности DAU/MAU (количество активных месячных пользователей / количество ежедневных пользователей) вырос до 41,4%. Уверенное развитие всех ключевых направлений бизнеса позволяет нам подтвердить прогноз по ROE (рентабельности капитала) на целевом уровне выше 20%», — отметил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

Общий капитал группы, согласно расчетам по «Базелю III», составил 4 трлн 273,3 млрд рублей на 30 сентября 2019 года, что выше на 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Активы группы, взвешенные с учетом риска, уменьшились на 2,8% в III квартале до 30 трлн 791,8 млрд рублей в существенной степени за счет выбытия Denizbank. Начиная с III квартала 2019 года группа синхронизировала подходы к расчету активов, взвешенных с учетом риска, в части кредитного риска для целей достаточности капитала по МСФО в соответствии с требованиями «Базеля III» с пруденциальными требованиями Банка России. Данные изменения оказали отрицательное влияние на коэффициент достаточности базового капитала в размере 35 б. п. (0,35 п. п.). В результате за квартал коэффициенты достаточности базового капитала первого уровня и общего капитала увеличились на 124 б. п. (1,24 п. п.) каждый до 13,53% и 13,88% соответственно, следует из релиза Сбербанка.

