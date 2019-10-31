Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Эволюция» за девять месяцев 2019 года составила 12,3% годовых. Доходность размещения пенсионных резервов за этот период составила 11,4% годовых.



Совокупный доход фонда за указанный период достиг 17,66 млрд рублей, что является рекордным показателем.

Объем взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения превысил 15,3 млрд рублей. Фонд выплатил более 3 млрд рублей негосударственных пенсий.

Активы фонда превысили 215 млрд рублей, в том числе пенсионные резервы составили около 84 млрд рублей, пенсионные накопления — 126,4 млрд рублей.

Клиентами фонда по обязательному пенсионному страхованию являются 1,47 млн человек, по негосударственному пенсионному обеспечению — 162,3 тыс. человек, 88,4 тыс. человек получают в фонде негосударственные пенсии.

Фонд обеспечил рост по всем основным показателям деятельности.