Минфин России планирует с 1 июля 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну, говорится в сообщении ведомства.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — сказал первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ведомство отмечает, что в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 240 тыс. человек.

Минфин предложил расширить эксперимент по налогу для самозанятых на 19 регионов Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых проводится в России с 1 января 2019 года в трех регионах.

Как сообщалось ранее, Минфин с 1 января 2020 года предложил расширить проведение эксперимента по введению налога на самозанятых еще на 19 российских регионов. Так, с 1 января 2020 года эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республику Башкортостан.