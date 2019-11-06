Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может привести к дальнейшему снижению банками ипотечных ставок. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» от департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«По итогам сентября средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам практически вернулась к исторически минимальным показателям, наблюдавшимся в прошлом году. Произошедшее смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, приведет к дальнейшему снижению ипотечных ставок, которое поддержит спрос на этот вид кредитования в дальнейшем», — отмечается в бюллетене.

Там уточняется, что любые содержащиеся в аналитическом материале выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора.



Центробанк недавно сообщал, что средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, составила в сентябре 9,68%, практически вернувшись к уровню начала года. В августе показатель равнялся 9,91%.



Регулятор в конце октября понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до текущих 6,5% годовых. Ранее в этом году ЦБ еще три раза снижал ставку с шагом в 0,25 п. п. С начала текущего года ставка опустилась в общей сложности на 1,25 п. п. (с уровня 7,75%).

