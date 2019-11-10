Банк «Возрождение» запустил акцию «Быстрый старт» для новых клиентов — индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса. При открытии расчетного счета в банке «Возрождение» до 31 декабря 2019 года целый ряд опций будет бесплатным до 30 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В рамках акции в указанный период клиенты получают бесплатное обслуживание расчетного счета при условии подключения дистанционного банковского обслуживания (ДБО), изготовление и заверение копий документов и удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также электронную подпись PayControl, позволяющую клиенту безопасно работать в мобильном приложении и интернет-банке», — говорится в релизе.

Электронная подпись PayControl обеспечивает высокий уровень безопасности при подтверждении операций в мобильном приложении и интернет-банке без использования дополнительных устройств. Для работы достаточно установить на своем смартфоне приложение PayControl.

«В отличие от других технологий подписания финансовых операций в PayControl нет ограничений по сумме платежа, а также не используются СМС и push-коды, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Кроме того, в отличие от СМС, пользователю перед подтверждением операции на экране его смартфона доступны все реквизиты трансакций», — уточняют в банке.