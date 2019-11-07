Госдума в первом чтении одобрила проект закона, предусматривающий создание института квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут предоставлять данные о долговой (платежной) нагрузке заемщика. Об этом пишет РБК.
Законопроект предлагает создание системы проверки долговой нагрузки россиян перед выдачей им потребительских кредитов. В случае принятия законопроекта Банк России выработает методику расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки, предусматривающую механизм расчета по принципу «одного окна».
Государство планирует централизовать расчет долговой нагрузки граждан. Для этих целей будет создана новая организация — квалифицированное бюро кредитных историй. Какая информация будет ему доступна?
Предполагается, что законопроект облегчит пользователям и субъектам кредитных историй получение информации из БКИ. Помимо этого он будет способствовать уточнению состава входящих в кредитную историю данных и созданию нормативной базы для обмена этими сведениями между БКИ.
Также ЦБ получит право определять порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю и сможет устанавливать требования в отношении унифицированных форматов информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета нагрузки, между пользователями кредитных историй и БКИ. В проекте уточняется перечень сделок, сведения о которых следует направлять в БКИ, и состав источников формирования кредитных историй.