«Тинькофф Журнал» запустил бесплатный онлайн-курс по инвестициям для начинающих — быстрые и нескучные уроки о том, как инвестировать с умом, сообщает пресс-служба компании.



Идея проекта — дать новичкам базовый уровень знаний о разумном и ответственном инвестировании, помочь им собрать свой первый инвестиционный портфель и научить принимать решения самостоятельно.

Авторы уроков — реальные инвесторы с теоретическими и практическими знаниями о торгах на бирже и редакция «Тинькофф Журнала».

Курс состоит из 10 уроков, на каждый из которых уйдет всего 10 минут. Из курса читатели узнают, как покупать и продавать ценные бумаги на бирже; как работают акции, облигации, ETF, ОФЗ, дивиденды, ИИС; какие бывают стратегии инвестирования, какими рисками они могут сопровождаться и так далее.

После каждого урока предусмотрен тест (например, «Готовы ли вы начать инвестировать», «Сможете ли вы выбрать брокера» и так далее), а в конце всего курса — онлайн-экзамен.

«Наша религия такова: самое важное — чтобы наши читатели не потеряли деньги. Поэтому расскажем о том, как вкладывать долгосрочно и безопасно. Мы не будем учить вас играть на бирже и спекулировать. Мы хотим научить вас инвестициям, чтобы ваши деньги со временем не обесценивались. После курса вы сможете объяснить инвестиции каждому, кто старше вас в два раза. И кто младше — тоже», — говорят авторы курса.