• ЦБ оценил укрепление рубля в октябре. По сравнению с сентябрем российская валюта укрепилась к доллару по номинальному курсу на 1%, а к евро — на 0,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — на 4,6% к доллару и на 7,8% к евро. По реальному курсу рубль укрепился в октябре на 1% и к доллару, и к евро по сравнению с сентябрем; по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался рост курса нацвалюты на 4,5% и 8,6% соответственно. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в октябре на 0,7% по сравнению с сентябрем и на 6,8% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 0,5% и 6,1% соответственно.

• Сотовая связь может подорожать в 2020 году, полагают аналитики. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10—12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — на 15—25%. Точный прогноз появится к концу ноября, отметил руководитель проекта Сергей Половников. Большинство россиян уже сейчас ощущают рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. Представители мобильных операторов, впрочем, отметили, что компании пока не планируют повышать тарифы на связь.

• Подавляющее большинство российских банков не соответствуют даже базовым требованиям к настройке безопасности веб-ресурсов: нынешний уровень их защиты позволяет преступникам рассчитывать на результативные атаки и доступ к персональным данным клиентов. Такой вывод можно сделать из исследования Digital Security, пишут СМИ. Как рассказали в компании, пробелы в защите были обнаружены у всех банков, причем самой распространенной уязвимостью является программа BEAST — от нее не защищены 79% кредитных организаций.

• Сбербанк запустил в 31 городе России новый сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет». Он создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре этого года. Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Услуги «СберМаркета» будут доступны как клиентам Сбербанка, так и клиентам любых других банков. Стоимость доставки в «СберМаркете» составит 98 рублей за первый заказ и 158 рублей — за повторный стандартный заказ (до 30 кг).