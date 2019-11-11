Сотовая связь может подорожать в 2020 году, полагают аналитики, опрошенные газетой «Известия» . По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10—12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — на 15—25%. Точный прогноз появится к концу ноября, отметил руководитель проекта Сергей Половников.

Большинство россиян уже сейчас ощущают рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала такие расходы увеличились по сравнению с началом 2019 года на 10% и более, сетуют 74% респондентов. 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов). В течение девяти месяцев 2019-го своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует сделать это до конца года, говорится в исследовании. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей.

Денис Кусков объясняет происходящее подорожанием услуг сотовых компаний. Его, в частности, спровоцировал отказ от внутреннего роуминга: операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы.

Также эксперт указывает на рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов. При этом растут скорости доступа, а значит, увеличиваются расходы на мобильный Интернет. По его словам, с одной стороны, идет повышение стоимости архивных тарифов, а с другой — связисты выводят на рынок более дорогие продукты с большим объемом включенного Интернета и зачастую контент-сервисами.

Рост расходов абонентов на 10—15% — реальность, согласен Сергей Половников. Эта тенденция имеет две составляющие — повышение тарифов, а также увеличение объемов потребления услуг, объясняет он. Вклад роста тарифов он оценивает в 30—40%.

«Есть несколько путей повышения. Например, вводится абонентская плата там, где ее раньше не было. Условия пакетного тарифа меняются таким образом, что сокращается количество включенных минут (себестоимость голосовой связи для операторов выше) и растет число включенных гигабайтов — весь пакет при этом дорожает. Платными становятся звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными», — перечисляет эксперт.

Подорожание коснулось в первую очередь архивных тарифов, которыми абоненты пользовались зачастую несколько лет, — оно составило в среднем более 30%, подсчитал Половников.

По его словам, тарифы будут расти и дальше. На ценовой политике операторов сказываются внешние обстоятельства. Помимо отмены внутреннего роуминга это расходы, связанные с реализацией требований антитеррористического пакета законов (так называемый «закон Яровой»), рост курса доллара. Практически все оборудование для строительства и модернизации сетей закупается за валюту, отмечает эксперт. Кроме того, операторы, как и все остальные, платят за электричество, энергоресурсы, аренду недвижимости и прочее, стоимость этих услуг обычно повышается с 1 января, объясняет он.

При этом важной причиной роста расходов Половников также считает рост потребления дополнительных услуг.

По словам представителя Tele2, пока планов повышения тарифов у компании нет. «ВымпелКом» (сотовый бренд «Билайн») пока не планирует повышения тарифов, но будет следить за изменением ситуации на рынке, сказал его представитель. МТС и «МегаФон» на момент сдачи материала не ответили на запрос «Известий».



Позже комментарии «Билайна», МТС и Tele2 получило и информагентство ТАСС .

«Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — заявили, в частности, в МТС. В компании добавили, что она продолжит активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить.

В Tele2 сообщили, что выбор абонентами более «тяжелых» пакетных тарифов связан с тем, что пользователи активнее пользуются услугами передачи данных. А в пресс-службе «Билайна» пояснили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов, отказавшись от повышения цен. В «МегаФоне» воздержались от комментариев.

