Локо-Банк предлагает клиентам оформить карту «Кредитка твоего времени».

Преимуществом карты является длительный льготный период до 110 дней, который распространяется не только на безналичные операции, но также и на снятие наличных денежных средств. Кредитный лимит устанавливается индивидуально и может достигать 1 млн рублей. Процентная ставка составляет 17,9—25,9% годовых.

Также держатели карты получат кешбэк до 30% за покупки у партнеров банка и 0,5% — за все остальные покупки. Максимальная сумма вознаграждения ограничена 15 тыс. рублей.

Обслуживание карты будет бесплатным в месяц ее открытия и следующие два месяца. Далее плата не будет взиматься при сумме покупок от 10 тыс. рублей за предыдущий месяц. При невыполнении данного условия стоимость составит 199 рублей в месяц.

Клиенты могут снимать наличные за счет собственных средств без комиссии в банкоматах и ПВН банка. При снятии за счет кредитного лимита плата составит 3,9%, минимум 290 рублей.

«Для оформления карты нужен только паспорт. Требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка, либо трудоустройство (текущее место работы), собственный бизнес не менее одного года в регионе подачи заявки, либо наличие в регионе подачи заявки недвижимости в собственности. Продукт будет интересен клиентам, предпочитающим пользоваться заемными средствами в течение длительного времени без уплаты процентов банку», — комментирует эксперт Банки.ру Ольга Станчак.