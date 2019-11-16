Росбанк восстановил работу системы после технического сбоя в ночь на 16 ноября, сообщил ТАСС представитель кредитной организации.
«Ночью 16 ноября с 2:00 до 4:00 (время наиболее низкой трансакционной активности) Росбанком проводились плановые работы по усовершенствованию технических средств, в период которых могли наблюдаться временные перерывы в работе карточных сервисов. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — отметил представитель банка.
Ранее в кол-центре кредитной организации ТАСС сообщили, что ряд клиентов банка по всей России могли испытывать трудности с проведением операций в ночь с пятницы на субботу.
Клиенты Росбанка по всей России испытывают трудности с операциями по карте
В кол-центре посоветовали попробовать провести операцию позднее, ближе к вечеру или уже в воскресенье.