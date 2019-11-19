Банк «Таврический» продлил срок приема вклада «Сочный» по 25 ноября 2019 года.

Сумма первоначального взноса — от 100 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев и один год. Процентные ставки составляют 7,35–7,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад доступен клиентам, не имеющим действующих или закрытых менее 30 дней назад срочных вкладов в банке, а также текущих счетов (в т. ч. карточных) в банке с общим остатком более 15 тыс. рублей на дату открытия вклада.