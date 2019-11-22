Стоимость размещаемых «Газпромом» акций компании «Газпром газораспределение» обозначена на уровне 220,72 рубля за бумагу. Это следует из материалов компании, опубликованных на портале раскрытия информации.

Компания получила заявки на покупку 850,6 млн акций.

«ПАО «Газпром» было уведомлено, что АО «Газпром газораспределение» — подконтрольная ПАО «Газпром» компания в результате приема заявок на покупку 850 590 751 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром», регистрационный номер 1-02-00028-A от 30.12.1998, с использованием биржевой технологии ПАО «Московская биржа» установило цену продажи в размере 220 рублей 72 копеек за одну акцию», — говорится в сообщении.

Полный пакет акций таким образом оценивается в 187,7 млрд рублей.