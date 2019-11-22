В Санкт-Петербурге 12—13 ноября состоялась девятая практическая конференция по информационной безопасности ZeroNights 2019.

На мероприятии доклады представили 67 спикеров из 15 стран: России, США, Германии, Франции, Польши, Дании, Чехии, Мальты, Вьетнама, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Финляндии, Казахстана и Аргентины.

Среди заявок комитет отобрал доклады о самых интересных и актуальных проблемах сферы. На сцене выступили Александр Матросов, Кшиштоф Котович, Джейсон Стрит, Цезарь Серрудо, Эстебан Мартинес Файо, Алексей Тюрин, Сергей Белов, Антон Лопаницын и другие международные эксперты в области ИБ.

В конкурсе от Sberbank Cyber Security за первое место победитель получил Nintendo Switch, за второе — мини-компьютер Raspberry Pi 4, а за третье —Alfa Wi-Fi Adapter. В рамках CTF от RBK.money посетители искали уязвимости в машинах игровой среды и получали денежные призы.

Также участники исследовали на прочность умные устройства на стенде «Яндекса» и получили станции и модули от компании в качестве заслуженных призов.