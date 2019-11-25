Примсоцбанк предлагает новые карты «Классическая Кешбэк» и «Премиальная» в категориях Visa Platinum / Mastercard Platinum / «Мир Премиальная».

Стоимость обслуживания по карте «Классическая Кешбэк» составляет 39 рублей в месяц, при этом плата за обслуживание не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 10 тыс. рублей, а стоимость обслуживания по карте «Премиальная» составит 149 рублей в месяц (плата не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 30 тыс. рублей).

«Классическая» предусматривает возврат 1% от суммы покупок при ежемесячном обороте свыше 10 тыс. рублей (максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц); по «Премиальной» возврат составляет 1% от суммы безналичных операций и 5% от суммы покупки на АЗС при ежемесячном обороте свыше 30 тыс. рублей (максимально можно получить назад 5 тыс. рублей в месяц).

«Премиальная» также предусматривает начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 5% годовых.

Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков не взимается при соблюдении льготного лимита выдачи средств в месяц, а при снятии больших сумм составит 2%, минимум 250 рублей, по «Классической» и 1%, минимум 250 рублей, по «Премиальной». СМС-информирование бесплатное.



«Ключевыми преимуществами карт можно назвать возможность отмены платы за обслуживание, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в пределах льготного лимита выдачи средств, наличие кешбэка», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Елена Хвостова.