Чистая прибыль Почта Банка по МСФО по итогам девяти месяцев 2019 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,5 млрд рублей. Такие данные отчетности приводятся в релизе банка.

«По чистой прибыли мы только за девять месяцев почти достигли уровня 12 месяцев прошлого года. Но год еще не окончен, и нам есть куда расти. Мы ожидаем, что по итогам года чистая прибыль достигнет 7 миллиардов рублей», — отметила член правления, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.

Чистые процентные доходы составили 29,6 млрд рублей, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли на 26%, до 22,5 млрд.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился за девять месяцев на 30%, до 397 млрд рублей. Портфель кредитов наличными вырос на 32%, до 334 млрд, портфель POS-кредитов — на 14%, до 42 млрд, портфель кредитных карт — на 39%, до 21 млрд.

Портфель клиентских пассивов (включая средства юрлиц) увеличился на 17% и составил 370 млрд рублей, в том числе объем срочных вкладов вырос на 10%, до 249 млрд рублей, объем средств клиентов на сберегательных и текущих счетах — на 36%, до 121 млрд.



Региональная сеть банка по итогам девяти месяцев 2019 года включает свыше 19 тыс. точек более чем в 8 тыс. населенных пунктов. В числе прочего сообщается, что инфраструктурный платеж Почте России по итогам девяти месяцев 2019 года составил 3,9 млрд рублей (3,3 млрд по итогам девяти месяцев 2018-го). По итогам отчетного периода более 29 тыс. сотрудников Почты России являются агентами банка и, продавая финансовые продукты и услуги, получают вознаграждение от банка.

