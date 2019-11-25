• В 2020 году смартфоны в России могут подорожать, а их ассортимент сократится, если вступит в силу закон об обязательной предустановке на гаджеты отечественного ПО. Поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые в четверг, 21 ноября, в третьем чтении, обязывают устанавливать на продаваемую в магазинах электронику российский софт. По словам источника «Известий» в аппарате правительства, перечень ведомств — разработчиков нормативных документов, конкретизирующих требования закона, появится позднее. Он напомнил, что проект еще окончательно не утвержден. Эксперты считают, что если закон вступит в силу, с вероятностью 90% с российского рынка уйдет Apple.

• Банк «Ак Барс» изучил инциденты своих клиентов, столкнувшихся с карточными мошенниками, и составил портрет типичной жертвы таких уловок. Согласно исследованию, чаще всего жертвами мошенников становятся люди пенсионного и предпенсионного возраста. Так, в 60% инцидентов аферисты нацеливались на людей в возрасте от 50 до 80 лет. Вдвое реже, в 30% случаев, они пытались обмануть 18—49-летних, а подростков — в 10% случаев.

• Банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным — по информации об их платежах и расходах. Проект, который позволит оценивать доход клиентов на основе карточных трансакций, разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс». Новым подходом интересуются 15 российских банков, десять из них «занимают активную позицию», работа ведется с привлечением специалистов ЦБ. Механизм предоставления информации о заработке заемщика может быть организован так же, как это сейчас сделано с кредитными историями: кредитор с согласия клиента будет направлять в БКИ запрос и получать оценку дохода.

• Средний размер депозита в банке в пересчете на одного жителя в России составляет порядка 200 тыс. рублей, при этом значения показателя в разных регионах различаются многократно. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного агентством «РИА Рейтинг». Согласно рейтингу субъектов РФ по размеру банковских вкладов населения, размером вкладов выше среднероссийского уровня могут похвастаться только девять регионов. Больше всего депозитов на душу населения — более 800 тыс. рублей — зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов.