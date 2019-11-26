• Доля российского рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг составила во II квартале 2019 года 14,6%, а в импорте — 30,6%. В целом доля рубля во внешнеторговом обороте составила 21,5% против 20,2% во II квартале прошлого года. Такие данные приводятся в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» от института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». Согласно докладу, в экспорте большая часть расчетов по-прежнему совершается в американской валюте, поскольку в экспорте товаров доминирует углеводородное сырье, которое на мировом рынке котируется в долларах, и расчеты традиционно осуществляются в той же валюте.



• Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt. По ее словам, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета».



• Целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ближайшее время уйдет с пенсионного рынка. Большинство из них присоединятся к другим НПФ, но некоторые фонды просто сдадут лицензию. Так, например, НПФ «Эмеритура» (бывший ПФ «Ингосстрах») принял решение аннулировать лицензию на пенсионную деятельность. По словам экспертов, если все намеченные объединения завершатся в следующем году и не произойдет других реорганизаций, то на конец 2020 года в России останется всего 40 НПФ.

• Сбербанк, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ с 1 января 2020 года планируют перейти на режим налогового мониторинга. Одновременно с банками на налоговый мониторинг перейдут «ДОМ.РФ» и «ВТБ Лизинг». При налоговом мониторинге участники предоставят инспекции Федеральной налоговой службы доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени через витрину данных. При этом перейти на мониторинг могут организации с выручкой от 3 млрд рублей в год, активами на 3 млрд или годовой суммой налогов от 300 млн.