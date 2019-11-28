Агентство по страхованию вкладов определило дату и выбрало банк для выплаты страхового возмещения вкладчикам ярославского Кредпромбанка, сообщает департамент общественных связей АСВ.

Так, победителем конкурса по отбору банков-агентов стал Почта Банк. Расчеты с вкладчиками Кредпромбанка, в том числе с индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, стартуют 2 декабря.

Согласно реестру обязательств Кредпромбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму 450 млн рублей могут обратиться порядка 900 вкладчиков, включая 190 юридических лиц с требованиями на 50 млн рублей. Компенсации будут выплачиваться в двух субъектах РФ, в том числе в Ярославской области — примерно на 395 млн рублей (750 вкладчиков), из которых 31 млн рублей приходится на счета юрлиц (120 вкладчиков).

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 29 ноября на сайте агентства и 2 декабря в «Российской газете».

Почта Банк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам Кредпромбанка в течение как минимум года. О последующих выплатах агентство сообщит дополнительно.



ЦБ РФ отозвал лицензию у Кредпромбанка 22 ноября этого года.

